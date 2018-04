Zimbabwe lõvisid päästmas

Teavitustööd lõvide kaitse vajadusest oli Zimbabwes ­pikalt tehtud, kuid tulemusi see väga ei toonud. Lõvisid ohustab nimelt võõramaiste trofeeküttide ja ekstreemsusi otsivate turistide asemel hoopis kohalik rahvas ise. Aafrikas on ju inimeste suurimaks varaks loomakarjad, kui aga mõni lõvi suvatseb korraga mitu kitse maha murda, siis on omanike viha suur ja kättemaksuks otsitakse piirkonnast üles kõik võimalikud süüdlased lõvid ja lüüakse nad lihtsalt maha. Lisaks on loomulikult probleemiks ka tavalised salakütid, kes loodavad saada head raha nahkade ja kihvade eest.