Zimbabwe kui märk globaalsest pöördest

Zimbabwe riigipöördega seoses räägitakse üha enam võimalikust Hiina mõjutustegevusest selles riigis. Üldse on Aafrika manner täis Hiina RV jalajälgi. Hiinlastel on seal suured äriprojektid, mille algatamisel ei tunta huvi selliste pisiasjade vastu nagu inimõigused või demokraatlikud vabadused ühes või teises riigis. Erinevalt Läänest, kes on neis küsimustes õige tundlik.

Kui Euroopa Liit pani 2002. aastal Zimbabwele sanktsioonid peale (põhjuseks valimispettus ja inimõiguste rikkumine), siis vastas diktaator Robert Mugabe uue välispoliitilise orientatsiooni väljakuulutamisega – „Look east“ –, mille manifestatsiooniks oli 2007. aastal peetud kõne pealinna Harare suurimal staadionil (ehitatud Hiina abi ja rahaga), kus Mugabe teatas, et Zimbabwe on pööranud näo itta, kust tõuseb päike, ning pööranud selja läänele, kus päike loojub.