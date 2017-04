„Mind jätab igavene elu ükskõikseks, sest see on virvatuli. Igavene ja igav tulevad eesti keeles ühest tüvest. Igavene elu ongi igav ja igavene noorus seda enam. Inimeseks olemise õnn ja rõõm peitub selles, et saab elada algusest lõpuni. Elu kõikidel etappidel on omad meeldivused, kogu mäng on põnev,“ kirjutab Mihkel Mutt.