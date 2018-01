Anonüümseks jäänud naine seostas TV3 saates „Kuu­uurija“ Briti-Šveitsi ettevõtjat Iraj Zandi mitme väidetava kuriteoga. Saate tegijad esitlesid teda Isabellana.

„Ma tahaksin öelda teile tuntud naise nime, aga ma ei saa, sest see naine väidab mulle, et ta oli ise Zandi šantaaži ohver ja ta pidi neid naisi värbama,“ teatas novembri lõpus näidatud saates saatejuht Kat­rin Lust.

Kuid juba enne saate eetrisse minekut said A. J. Zand ja teda esindav vandeadvokaat Indrek Leppik teada, et tegemist on eksmiss Madli Vilsariga.

Nimelt saatis Lust novembri keskel Leppikule pika elektronkirja.