Yana Toom: Kas Jüri Ratas häbeneb, et venelaste häältega võimule pääses?

Laupäeva lõuna ajal Yana Toomiga tema Roosikrantsi tänaval asuvasse büroosse kohtuma minnes võtab ajakirjaniku esimesena vastu hoopiski Mihhail Kõlvart. Selgub, et nad on koos Toomiga juba tükk aega siin poliitilist olukorda arutanud, ja Kõlvart (kuna ajakirjanik ütleb, et tal pole selle vastu midagi) jääb kohale ka intervjuu ajaks.

Toom pakub külalistele teed, laual on soolapulgad ja küpsised. Ta ise joob kohvi. Keset jutuajamist võtab kapist pudeli Jägermeistrit ja valab sortsu kohvi sisse. „Pagana külm on.“ Tal on õigus.

Toomi büroo on ka kõledavõitu. „Alles kolisime siia,“ selgitab ta. Varem asus büroo samas majas, aga kolm korrust allpool ja aknad avanesid sisehoovi, kust hoovas pidevalt sisse mingeid söögilõhnu. Nüüd seda muret pole, ainult Vabaduse platsilt kostev tantsupeomelu tungib kontorisse.