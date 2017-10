Võrkturundus: Tüdrukud müüsid Tupperware’i asemel oma tuppe

Laura Kõrgemäe sündis 5. jaanuaril 1986. Sama aasta suvel sai kuulsaks väljend „NSV Liidus seksi ei ole“ („в СССР секса нет“). See lause vupsas rahva sekka telesillast USAga, kus üks ameeriklanna rääkis, et neil tiirleb telereklaamides kõik seksi ümber ja küsis, kas teil on samamoodi. Hotelli Leningrad administraator ­Ljudmila Ivanova vastas talle: „Noh, ­seksi meil… seksi meil ei ole ja me oleme kategooriliselt selle vastu!“ Kui kuulajad naerma puhkesid, parandas Ivanova: „Seksi meil on, meil ei ole reklaami.“



Kõrgemäe kupeldamistegevuse kohta ilmunut analüüsides selgub, et ta kasutas tänapäevast, idufirmade ajastule omast ärimudelit.

Ta ei üürinud korterit ega maja, kus tüdrukud ootaksid seksinäljas kundesid. Polnud dispetšerit, kes kõnesid vastu võtnuks.

Kõrgemäe juhtis ­promoagentuuri Invidia Agency. Sealt said tuntud ettevõtted ametlikult „üürida“ kenasid tüdrukuid, kes üritustel esinesid. Võidusõidud, tooteesitlused, peod – napis rõivastuses tüdrukud olid tihti kohal. Selle varjus käis pakkumine, et leidub mehi, kes maksavad hästi ka muude asjade eest.