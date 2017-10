Võnkuv ja veiklev luulemaailm

Ruumi on vähe, sestap peab tegema lühidalt. Ja ka tekstinäide on lühike, aga terviklik: „kassike teritab küüsi / nurrub / eks temalgi ole siin maailmas / oma töö ära teha / harvendada loomi / nii nagu meie / harvendame taimi / ja seda ei saa / talle pahaks panna“.

Enamasti on Joanna Elmanni „Olemise maas“ pikemad luuletused. Sellevõrra nad ka sisaldavad rohkem, lisaks kajasid ja vastupeegeldusi. Ellmanni luule on aforismi vastand, need tekstid moodustuvad – tabamatult nagu näiteks kõrvitsad.