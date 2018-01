Volli Kalmu ei saanud enam aidata, kuid tema surm võib tulevikus päästa paljusid

Tartu ülikooli sambaid katvad jõulukaunistused lülitati 23. detsembril välja. Sammaste ees trepiastmetel laius selleks ajaks juba tulemeri küünaldest, millega mälestati ülikooli ootamatult surnud 85. rektorit Volli Kalmu.

64aastane Volli Kalm käis sama päeva lõuna ajal Käärikul suusatamas. Kalm oli innukas suusataja, samuti jalgrattur. Oma sõpruskonnaga käis ta aastaid igal talvel pikkadel ja rasketel suusamatkadel: 35kilone seljakott seljas, läbiti päevas 30–40 kilomeetrit ja nii kaks nädalat jutti.

Esimese Tartu maratoni võttis Volli Kalm aga ette alles 15 aastat tagasi. Ta on Postimehele antud intervjuus öelnud, et tunnetas isegi kerget üleolekut maratoni suhtes – mis see maratoni 50–60kilomeetrine distants on tema matkade kõrval! Tal oli hea tervis!

Kui Kalm laupäeval ­suusaringi lõpetas, pani ta suusad autosse ja hakkas minema kohvikusse, kus ootas abikaasa Elle Pilviste-Kalm. Kauaaegsete elukaaslastena olid nad aasta alguses abiellunud.