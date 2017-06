Võitlus puu eluõiguse eest näitab inimeste endi rahulolematust ja meeleheidet

Paju lahingu viimane päev. Neli nädalat kestnud puukaitsjate blokaad on murtud, telgid ja supilõke koristatud, nende asemel laiuvad hiiglaslikud erksavärvilised batuudid, kuhu püütakse kukutada viimast mohikaanlast, kes peab veel kõrgel puu okste vahel vastu. Teine neist andis juba paar tundi tagasi alla. Kõrgel remmelga okste vahel käib politsei läbirääkija (tõstukikorvis) ning “puukallistaja” vahel viimane vaatus.

Minagi tulin seda vaatemängu kaema. Selle kohta, et kõik meediakanalid on kohal ja annavad otsereportaaži, polegi publikut palju. Vasta paarsada ümbruskonna majadest vaatama tulnud inimest, näol ootusärevus ja ebamäärane naeratus. Ja kümmekond päris-puukaitsjat – veteranid, kes on siin juba kuu aega vapralt meelt avaldanud. “Olen taevane vägi su maises kehas,” laulavad nad.