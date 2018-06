Võistlustantsijate inetu tüli: üksteist süüdistatakse ebaausas mängus ja mustamises

12. mail astus Ungaris Euroopa meistrivõistlustel tantsupõrandale 63 paari, nende seas kaks Eesti paari, kes märtsi keskpaigas Maarjamaa parimateks hinnati.

Eestis esikoha pälvinud paar jõudis Ladina-Ameerika tantsusamme näidata neljas voorus, saades kokkuvõttes 10. koha (treener Eduard Korotin).

Kuid Eestis teiseks jäänud paari laeks jäi 51.–52. koht (klubi Laguun treener Ivo Kappet). Siin ei saanud endine võistlustantsija ja klubi Tango peatreener Veiko Ratas mitte vaiki olla. 13. mail kirjutas ta oma Facebooki kontol:

„Milline „suurepärane“ tulemus Euroopa Ladina-tantsude meistrivõistlustelt – Eestis poliitikaga teiseks tehtud paar ei saanudki EMil 1. voorust edasi ja lõpetas 63 paari hulgast 51. kohaga. See on siis see „õige ja aus“ poliitika, mida Eesti Tantsuspordi Liit ajab! Häbi on. Eesti meistrid Konstantin Gorodilov-Dominika Bergmannova tulid 10. kohale. Palju õnne neile!"

Lähemal uurimisel selgub, et glamuurse, suursuguse ja kuluka ala varjus hargneb rikkis suhete ja kahtlustuste sasipundar.