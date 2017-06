Võib mitmeks nädalaks sisse kolida

Mis tunne võib olla, kui ootad külalisi, ukse taga helistatakse ning sisse astuvad kolm maskides meest, võtavad köögis istet ja hakkavad läptopi ja kitarridega improviseerima? Ilmselt tahaks neist enne külaliste tulekut vabaneda. Samas on see kõik pisut nõiduslik, õhustik muutub, tuttav ruum teiseneb millekski muuks. Pole mingit garantiid, et nende ähvardavalt mänguliste helide taustal ei muutu mehed peagi vägivaldseks. Lood kulgevad üsna loomulikult, esialgsetest rabedatest ning tõrksatest fraasidest areneb midagi vestluse sarnast pantvangistatud kuulajaga.