„Virginia Woolf sind ei karda!“ – tundlik, tuline ja tuhande peaga

ui tänavu 4. mail esitas internetikommuun „Virginia Woolf sind ei karda!“ Eesti Naisliidule 15 omapoolset kandidaati aasta ema tiitlile, lõid nii ajakirjandus kui ka sotsiaalmeedia hoobilt kobrutama. VWSEKi kandidaatide hulgas on mitu sellist, kes ei vasta Naisliidu jäigale nõudmisele, et tubli ema saab olla vaid abielunaine. Just selle kriteeriumi pinnalt möll lahti läkski ning teadmine kummalise nimega kommuunist jõudis esimest korda paljude eestlasteni. Eellugu, nagu ikka, on aga palju pikem.

See oli 1941. aastal, kui üks esimesi modernistlikke kirjanikke ­Virginia Woolf oma abikaasale viimase kirja jättis, mantlitaskutesse kive pani ja Ouse’i jõkke kõndis.

See oli 1962. aastal, kui Edward Albee lõpetas näidendi „Kes kardab Virginia Woolfi“, mis kõneleb keskealise paari abielukriisist.

Ning veel peaaegu pool sajandit hiljem, 2010. aastal põimusid Albee näitemängu pealkiri ja ­Virginia Woolfi feministlik kuvand ootamatult üheks eestikeelses internetikommuunis „Virginia Woolf sind ei karda!“ (lühendatult Woolf või VWSEK).

„Mina olin see, kes kommuuni lõi, Facebooki nuppu vajutas,“ meenutab tööajal Tervise Arengu Instituudis alkoholi vastu võitlev Maali Käbin, kes oli kommuuni tegemistest vahepeal eemal ja naasis alles 2013. aastal.