Vinks-vonks tilk tumedast ookeanist

Maailma otsatu arvu black metal-bändide hulgas on tuhandete kaupa neid, kes nimetavad end ­atmospheric black metal, olles omavahel väga sarnased. Ka USA looderanniku bändi Wolves in the Throne Room (loodusgeograafiline asetus on nende jaoks oluline) puhul on väga raske panna näppu peale millelegi, mis neid sellest tohutust tumedast ookeanist eristaks; nad teevad väga klassikalist black metal’it. Ometigi nad tõusevad esile – mitte sellega, et nad armastavad progemõõtmelisi keerukaid suurvorme üles ehitada, vaid pelgalt sellega, et neil on väga õnnestunud ja meeldejäävad meloodiakäigud.