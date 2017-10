Viktor Pelevini „iPhuck 10“: „Elada oi. Aga jah“

Vene kirjaniku Viktor ­Pelevini uue romaani tegevus leiab aset XXI sajandi lõpu Putini-järgsel Venemaal või „Jumalamahajäetul“ nagu seda nimetab rahvas. Uuel poliitilisel kaardil tegutseb neli suuremat jõudu: Euroopaliit, mille liikmeteks on jäänud Venemaa, Ukraina, Valgevenemaa ja Balti riigid (Tallinn on saanud tagasi ka oma vana nime – Revel), Kalifaat ehk Lääne-Euroopa, kus valitseb eurošariaat, Dafago ehk Aasia megajõud ja USSA (United Safe Spaces of America), kus kõige paremini elavad mustanahalised kodanikud, kelle tarvis õigluse jaluleseadmiseks on loodud heaolupiirkonnad ehk nn welfareland’id. Kui valge kodanik on distsiplineeritud ja töökas, siis võib ta elu lõpus saada „niggeri“ staatuse ja loa elada welfareland’is, kus elatakse lihtsalt ja suitsetatakse gandžat.