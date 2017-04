Viimsi sahkerdajate lapsed astusid EKREsse

Kohaliku EKRE rakukese juhtimine Eesti rikkaimas vallas on pea peale pööratud. Võimupöördes mängisid olulist rolli tegelased, kelle vanemad on korduvalt esinenud Ekspressi lugudes Viimsi tumedate afääride kohta.

Reedel, 17. märtsil valiti EKRE Viimsi osakonna juhiks kinnisvaraäris tegutsev Mihkel Saretok (29). Erakonda oli ta astunud vaid kaks päeva varem.

„Mulle see erakond sobib, ta on südamelähedane,“ ütles Saretok Ekspressile. „Ta on mitte lihtsalt EKRE, vaid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, sel on teine kõla.“