Psühhedeelia kolmas laine näib aina tuure juurde koguvat. Selle suureks toitjaks on tänapäeval Austraalia ja Uus-Meremaa ning just sealt tuleb ka viimane näide, täielikult jalust rabav psühhedeelne kogemus Beachesilt. See on Austraalia viieliikmelisele tüdrukutebändile juba kolmas album, kuid hüpe nende algelisematest esimestest plaatidest „Second Of Springini“ on üüratu. Sellele albumile pühenduti ka kaks aastat.