Vihakõne: Saastarikkad kinod

Kassahitid toovad kinokunnidele kahtlemata rohkem tulu kui väärtfilmid. See see ei peaks aga tähendama, et filmikunsti hindavate inimeste huvidega peaks vähem arvestama. Sel aastal on küll veidralt palju häid Oscarite-filme näidatud, aga neidki jagus vaid paariks õnnelikuks kuuks talve lõpul.