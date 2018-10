VIHAKÕNE | Kuuldes sõna arborist, haarab mu käsi kirve järele

See oli nädalapäevad tagasi, kui avastasin, et mu koduhoovist on võetud maha suured sirelid. Võimsad põõsad, mis olid hoovi keskel kasvanud küllap 1950ndatest saadik, mil maja ehitati – saladuslikud, tumerohelised, suvel läbinähtamatud. Ainult paar üksikut rootsu olid alles, kidurad varred, mis meenutavad oma haledate lehetuttidega pigem pilliroogu.

Korteriühistu eesotsas seisev toimekas daam selgitas, et hoov olla kippunud metsistuma. Seda tulnud „hooldada“, hooldada Tallinna linna poolt kureeritud projekti „Hoovid korda“ raames. „Hoolduslõikusega“ tegelenud haljastusfirma arboristid, kes on oma ala asjatundjad, rõhutas ta. Imestasin, miks ei kulutatud ühistu raha selleks, et teha midagi prügikastidega, mille ümbrus meenutab pideva läga tõttu mõnd vaest Kagu-Aasia maad, kuid näe – puuraiumine oli prioriteetsem.