VIHAKÕNE | Juba Jorh Aadniel Kiir oli lumehelbeke

Me elasime kingakarbis ja sõime kruusa, nagu kirjeldavad elu näinud härrasmehed oma lapsepõlve Monty Pythoni sketšis „We were so poor“. Paganama solvujad, kes arvavad, et on erilised! Näinuksid nad vaid meie, lumehelbekeste elu, oleksid härrad imestusest paugupealt ära sulanud.

Need kruusasööjad on nimetanud oma järeltulijad lumehelbekesteks, kel pole kannatust kassajärjekorras seista ja kes – kujutage ette – söövad hommikusöögiks avokaadoga röstsaia!

Teate, mina, 21aastane Harju keskmisest perest pärit teises linnas õppiv tudeng võin öelda, et ega ikka söö küll.