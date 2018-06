VIHAKÕNE | Inimesed, peske ennast!

Ma püüan olla rahulik, ma olengi maru rahulik. Ma mõtlen selle peale, et sitasurma polevat keegi veel surnud ja kuidas kõrvits sita peal suureks kasvab. Ma olen rahulik, kui pesen end ujulauksest kaugemal asuva duši all ega näe neid naisi, kes arvavad, et suvel on nad puhtamad kui talvel ja otse ujulasse marsivad. Neid, kellel on basseinis räpahelvestest hall lint järel. Natuke tolmurulle nabast, varbavahemustus, tiba verised plaastrid, karvad ja kommipaberid kuskilt voltide vahelt.