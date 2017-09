Ekspressile teadaolevalt jätkas Leo Heidi jälitamisega ka pärast eilses lehes ilmunud artiklit.

On vaja teadvustada, et ahistav jälitamine on Eestis kuritegu. Selliste kuritegude hulka kuulub näiteks solvavate või ähvardavate e-kirjade, sõnumite saatmine, telefonikõnede tegemine, avalik internetis ähvardamine, pidev inimese kodu- ja töökoha lähedal põhjuseta viibimine jms.

Politsei on alustanud Leo vastu kriminaalmenetlust ning kogub hetkel juhtunu kohta tõendeid ja teeb menetlustoiminguid.

Vaata videolugu Ekspressi veebiväljaandest.