VIDEOD: Meie ministrid välismeedia ees. Kuidas nad hakkama saavad?

Ministrid on seni saanud oma esinemisnärvi demonstreerida nn doorstep intervjuudel ehk kiiretel usutlustel, mida enne ja pärast erinevate nõukogude kogunemisi läbi viiakse. Valitsusliikmete keeleoskus kõigub seinast seina - on minister, kes kasutab ainult tõlgi abi, aga on ka üks, kes võiks ehk ise tõlgina hakkama saada. Kõrget taset näitavad nii Jevgeni Ossinovski, Sven Mikser, Andres Anvelt kui Kadri Simson.

Möödunud nädalal lõi samas vallas laineid endise rahandusministri Jürgen Ligi intervjuu, kuid antud klippides ministrid teravatele küsimustele vastama ei pea. Järgmised kuud näitavad, kuidas meie esipoliitikud surve all vastu peavad.

Peaminister Jüri Ratas peab kõnet samamoodi nagu eesti keeles, ainult et inglise keeles. Särava naeratuse eest Euroopa koduperenaiste orden.

