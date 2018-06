VIDEO | Kas Kristen Michal saab inimese elustamisega hakkama?

Laenutasime elustamiskoolitusi pakkuvalt Medical Service Estonialt õppetorso, pistsime selle kotti ja suundusime otsima inimesi, kes oma reanimeerimisoskusi demonstreeriks. Ja kuhu mujale, kui Toompeale, Eesti noore demokraatia kätki juurde.

Juba kiirustabki Lindamäe pargi poole keegi pikk käharpäine mees, pruun king jalas. Kimbatus kestab vaid hetke ja riigikoguliige Kristen Michal (Ref) lehvitab naeratades kaamerasse.

„Kõigepealt kontrolliks, kas inimene on teadvusel, kas hingamisteed on vabad, vajadusel keeraks külili. Kui ei hinga ja pulssi ei ole, alustaks suust suhu hingamisega,“ avab Michal oma plaane. Tegelikult ei teeks suust suhu hingamist tänapäeval võhivõõrale ja turvavarustuseta ükski meedik, tuberkuloosiohu pärast. Ka on tõestatud südamemassaaži märksa suurem olulisus.