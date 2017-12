LOE KA: I. J. Zand: „Jah, olen seelikukütt. Jah, olen maksnud tüdrukutele. Aga ma EI OLE vägistaja ja pedofiil!“

Zandi hinnangul on talle "Kuuuurijas" esitatud valesüüdistusi.

"See on jälk, kui üks lugupeetud uudisteorganisatsioon kasutab kuulujutte, sisenduslikke vihjeid ja pooltõdesid, kui sedagi, et esitada süüdistusi, mis on hävitavad, laimavad, täiesti valed ja sooritavad isiklikult minu vastu kuriteo."

"Usun, et miss Lust on tõega äärmiselt kergemeelselt ümber käinud. Põhimõtteliselt on ta kasutanud oma positsiooni, et öelda asju, mis on absoluutselt valed ja tõestatavalt valed."

Zand lubab pöörduda kohtusse mitte Eestis, vaid Ameerika Ühendriikides, kus laimu eest määratavatel kahjutasudel pole ülempiiri.

