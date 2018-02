2017. aasta augustis alustanud Äänekoski tselluloositehas töötab lakkamatult, tema isu puude järele ei kahane ka nädalavahetustel. Aastas keedab tehas suure rõhu ja 170kraadise kuumuse juures tselluloosiks 6,5 miljonit kuupmeetrit tükeldatud puitu.

"Muidugi on hea, et meil on selline tehas," kinnitab Äänekoski elanik Päivi "Kui on tööd, siis see on alati hea asi."

Samas lisab ta, et vahel haiseb linnas kassipissi ja vahel kaalikavormi järgi.

"Tõesti halb lõhn."

Sama tunnistavad ka teised. Vaata ja kuula pikemalt videost.