Venemaa reeturi paljastused röövisid usu puhtasse olümpiasse

Veel 2014. aastal oli Venemaa antidopingulabori juht Rodtšenkov Vene riigi sõber. Nii suur sõber, et vääris Sõpruse ordenit riigi presidendilt Vladimir Putinilt. Samal aastal toimunud Sotši olümpia lõppes ju Venemaa jaoks hiilgavalt – 33 medalit tähistas taliolümpia medalirekordit Venemaa jaoks. Ka Nõukogude Liidu ajal ei küündinud maailma suurim riik niivõrd vägeva tulemuseni.

Neli aastat hiljem nimetab Putin Rodtšenkovi idioodiks ja „skandaalse minevikuga sahkerdajaks“. Murdmaasuusatamise alaliidu juht Jelena ­Välbe ähvardab igaühel keele suust rebida, kes peaks Rodtšenkoviga koostööd tegema või kas või Rodtšenkoviga pildilegi jääma. Vene riik on algatanud Rodtšenkovi vastu kriminaalmenetluse ja jälgib Rodtšenkovi abikaasat, lapsi, õde. Kaks Rodtšenkoviga väga hästi läbi saanud Venemaa Rahvusliku Antidopinguagentuuri varasemat juhti – Vjatšeslav Sinev ja Nikita Kamajev – surid mõni aasta tagasi ootamatult südameinfarkti tõttu, vahetult enne Rodtšenkovi-nõia­jahi algust. On teada, et Kamajev kirjutas enne ootamatut infarkti autobiograafilist raamatut.