Venemaa jõulumuinasjutt: kes tahaks endale võtta vastsündinud poisikest?

Moskvas oli Euroopa jõulude ajal 4 kraadi sooja ja rohkete tuledega maitsekalt ehk prantsuse moodi kaunistatud tänavad täis lompe ja lörtsi. Hea siis, et neil jõulud on kaks nädalat hiljem, ehk saavad miinuskraadegi tunda ja kummisäärikud kõrvale panna. Kuid kolm ja pool tundi sõitu ehk 100 km pealinnast eemal oli ilus, kohev lumi puis ja mais ning klassikaline talv. Jegorjevsk on Püha Jüri-Georgi-Jegori järgi nime saanud linn, mulle tundmatu ja uus. Olin meeldivalt üllatunud, kui hästi on säilinud endine rikaste kaupmeeste linn suursuguste kirikute ning madalate kivimajadega peatänava ääres ja kõrvaltänavail. Ainult hobused ja saanid olid puudu, et revolutsioonieelse väärika väikelinna miljöösse üleni sukelduda saaks. Suurte viljalaatade paigana tuntuks saanud linna rajati 19. sajandil riidemanufaktuur, seejärel paberivabrik, raudteeühendus kasvatas linnakodanike heaolu, ning juba 1877. aastal oli majades vesi ja linnal kanalisatsioon. Siiani räägitakse austusega 30 aastat linnapeaks olnud suurkaupmees Bardõginist, kelle elumajas tegutseb ajaloo- ja kunstimuuseum ning leidub tõelisi üllatusi. Linnas toodeti kristalli ja portselani, keraamikat ja kõikvõimalikke käsitööesemeid. Peamiselt kohalike tundmatute kunstnike portreteeritud linnakodanikke vaadates on tunda, et sada aastat tagasi toime pandud enamlaste mäss hävitas normaalselt kulgenud elukäigu Venemaal, inimsuhted ja teotahte. Seda näitust mõtlikuna vaadanu ei saa enam uskuda tänapäeva poliitikuid, kes sageli kurdavad, et vene rahvas pole võimeline demokraatlikuks arenguks, kuna see pole talle omane, vaid võõras. Ei-ei, on jälgitav pidev areng läbi sajandite, mille taassündi linnale, kus on muide säilinud ka Venemaa suurim vanausuliste kogudus, südamest sooviksin.

Taksojuht pani mängima mingi Kesk-Aasia laulu, olimegi liiga kaua sõitnud vaikides. „Mis muusika see on?“ küsisin.

„Dagestani,“ vastas ta, „kas keeran kinni?“