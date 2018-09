Uhke stuudio, liikuv kaamera, seina kattev megaekraan ja loomulikult parkett nagu paremates ballisaalides.

Saatejuht Vladimir Solovjov, kes on Putinist kõneldes ­ammuilma kaotanud vähimagi mõõdutunde raasu – ja on selle eest loomulikult hästi tasustatud –, annab show’ sissejuhatuseks lühidalt ja mõjusa intonatsiooniga ülevaate isanda töönädalast. Et ei jääks kahtlust – Venemaa president on võimekas ja võimas. Jumal puhkab tema kõrval.