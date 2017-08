Samal ajal, kui meie maailmajagu lämmatab Luciferi hüüdnime kandev kuumalaine, on mitmes populaarses reisisihtkohas rahva kannatus katkemas ning üle Euroopa jookseb turismivastaste meeleavalduste laine. „Turismofoobia“ on saamas selle suve märksõnaks, kuid Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO) on asunud turismitööstust kaitsma, kutsudes kohalikke võime üles tegutsema jätkusuutliku arengu nimel.

Sündmuste keskmes on Hispaania, kus mullu käis rekordiliselt palju turiste: 75,6 miljonit.