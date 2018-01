Mu Venemaa-reportaažide lemmikautor Peter Pomerantsev kirjutas 2014. aastal „London Review of Booksis“ sellest, kuidas vene propaganda inimesi alateadlikult mõjutab. Nimelt oli ta töö asjus Lvivis, ukraina rahvusluse kantsis. Öösel linnas jalutades eksis Pomerantsev ära ja otsustas möödakäijatelt teed küsida. Nii suundus ta kahe noormehe poole ja oli just suud avamas, et vene keeles teed küsida, kui talle meenusid lood Lvivi ultrarahvuslastest ning nende vene keele vihkamisest. Niisiis otsustas autor suu pidada, kiirustas noormeestest mööda ning ... kuulis, et nad räägivad omavahel vene keeles! Nüüd kõnetas Pomerantsev noormehi ja jõudis ilusasti hotelli. Artiklis tunnistab Pomerantsev, et ta oli alateadlikult omandanud Kremli propaganda narratiivi, ise seda teadvustamata.