Kui keegi ronib Tartus kaarsilla otsa ja sealt pea ees Emajõkke kargab, on see tema otsus ja valik. Ma võin selle inimese mõtet lolliks pidada, rääkida talle vee all peituvatest Kivisilla varemetest, aga kui inimene ikka väga tahab, siis me teda peatada ei saa.

Igaüks on oma keha ja elu peremees. Vaba maa, vaba inimene, tehku mis tahab.

Vaktsiinidega on aga hoopis teine lugu. Kui vaktsineerimata jätmine tähendaks suuremat riski vaid loobujale endale, siis ei oleks meil väga põhjust muretseda. Paraku tähendab see hoopis suuremat riski ka väga paljudele teistele.