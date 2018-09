Vastus EKREle: kas hakkame riigisaladuse kaitsel rakendama soopõhist profileerimist?

Ei ole mõtet keerutada. Riigireetmises kahtlustuse saanud Deniss Metsavas on rahvuselt venelane. Kui vaadata teisi riigireetmises või siis võõrriigi heaks töötamises süüdi jäänud inimesi, torkab paratamatult silma, et venekeelseid või vene nimega inimesi on nende seas rohkem kui eestlasi.

EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep kutsuski juba kaks päeva tagasi üles, et „riigisaladuse kaitsel tuleks rakendada etnilist profileerimist”. Täna kordas sarnast mõtet EKRE juht Mart Helme.

See ettepanek on aga halb. Ei, ma ei hakka siin rääkima mesist juttu poliitkorrektsusest ja sellest, et rahvus pole oluline. Etniline disproportsioon on reaalne, eitamine ei aita. Vastus peitub hoopiski matemaatikas.