VASTULAUSE: Andres Maimiku küünilisus ahistamisvastase võitluse suhtes kurvastab

Kirjutama ajendas mind Andres Maimiku sõnavõtt "Kunstniku vabadus ja avalik arvamus" . Olin seda lugedes nõutu ja pettunud. Olnud eelnevatel kuudel-nädalatel sattunud lugema lugejakommentaare ja blogipostitusi teemal, kus tundus olevat laialt levinud arvamus, et rünnaku ohver on ise süüdi selles, et teda rünnatakse (ajendiks Rõivase lugu, arvajateks sageli naised ise) ning tõenäoliselt on ohver mitte ohver, vaid väljapressija, petis, igaljuhul ebaausate kavatsusetega kahtlane tegelane.

Nüüd siis Maimik, kelle arvates "ükskõik kui üllast eesmärki need tagantjärele paljastused ka ei kannaks, devalveerib selline kampaanialik "kanakarja kambakas" nii ahistamisvastase võitluse tõsiseltvõetavus kui ka tekitab pingekoldeid sõprade ja võitluskaaslaste vahel". Jutt käib Me Toospontaanselt tekkinud üleilmsest äratundmiskampaaniast ning mitmete rahvusvaheliselt edukate loomeinimeste eraelulistest paljastustest, mis neile au ei tee.