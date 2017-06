Vastik! Kui koledad on meeste paljad karvased jalad!

Meesterahvaste suvises rõivamoes on ebadünaamiline duo, mida on aastaid tuliselt ja käredalt teemaks võetud. Need on mõistagi sandaletid ja sokid. Arenenud maitsemeelega moegurud selgitavad ja manitsevad iga suve hakul, et neid jalavarjusid ei tohi mingil juhul koos kanda. Vastavat kombot on häbistatud nõrkemiseni. Suurt tolku pole sellest küll olnud – sokid sandaalidega võivad endiselt valusalt su silmi torkida ka kõige nooblimates paikades.

Aga on üks rõivaese, täpsemalt selle kandmine, mida ei ole avalikkuses seni üldse arutatud. Võib öelda, et tegemist on tabuteemaga. Olgu nüüd välja öeldud, see teema, mille üle on ühiskondlik debatt maha surutud ja millest mehed ka isekeskis olles lahtiste kaartidega rääkida ei soovi, on lühikesed püksid. Mehed, lühikesed püksid ja suvi. Moespetsialistid ja -žurnaalid võivad kiita, rahvusvaheliselt hinnatud moemajad võivad tuua turule soliidse lõike ja värvitooniga lühikesi pükse, kuid üks turusegment keeldub neid jalga panemast. Vähemalt väldib „lühharite“ kandmist avalikkuses. Nad on kultuurimehed – hellad loojanatuurid, kelle sisemised esteetilised reeglid takistavad lühikeste pükste kandmist ka kõige kuumemal suvepäeval. Võime spekuleerida, et neile seostuvad šortsid, bermuudad, kargod, kõikvõimalikud lühikese säärega püksid rumaluse ja jõmlusega, aga keegi ei ole julgenud küsida, mis kultuurimeest tegelikult häirib. Esimest korda Eesti ajakirjanduses võttis Areen teema üles ja küsitles eksklusiivselt tosinkonda kultuurivaldkonnas tegutsevat meesterahvast – miks nad lühikesi pükse ei kanna?