Värvide kataloog 48 hektarile laotatult

Olin Jake’iga tuttav olnud küll alla nädala, ent hakanud teda üsna nutikaks tegelaseks pidama. Aga hetkel, kui ta maksis 10 dollarit selle eest, et ta pea kohale tõstetaks toore liha käntsakas, mille kättesaamiseks näljane hüään pidi käpad talle õlale toetama, ­hindasin olukorra ringi. Näis, et on saabunud päev, kui olen tunnistajaks ühele nendest tragikoomilistest olukordadest, kui keegi selfit tehes totralt surma saab. Ma polnud päris kindel, et nii veedetud aega saaks hiljem lugeda kasuliku või kuidagi maailma paremaks muutnud päevana. Pidin esimest korda elus Mikitaga nõustuma, et inimeste napiks jäänud teadmised loodusest tekitavad muret.