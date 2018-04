Värske idee: Eesti kogub teiste riikide makse!

Globaalse konsultatsioonifirma Deloitte Eesti haru uuris mullu ideed, et Eestist võiks saada riik, mis hakkab teiste riikide eest makse koguma. Teisisõnu – Eestist võiks saada globaalne maksuhaldur.

Tundub hullumeelne idee, kuid projekti juhtinud vandeadvokaat Merit Lind (Deloitte Legali juht) ütleb, et sugugi mitte teostamatu.

„Meie eesmärk oli teada saada, mida on vaja muuta selleks, et Eesti riik saaks müüa oma e-teenuseid teistele riikidele. Pilootprojektiks sobiks ideaalselt e-residentsus, mille puhul on reaalne vajadus lihtsustada ja automatiseerida e-residentide poolt tasumisele kuuluvate maksude kohta info kogumist ja haldamist riikideüleselt. Miks ei võiks siis Eesti riik sellist teenust pakkuda teistele riikidele e-residentide maksudega seonduvalt?“

Selle töö käigus valmiski prognoos, et juba kahe aasta pärast on Eestil 150 000 e-kodaniku ja neil omakorda üle 20 000 ettevõtte.