Vanemate raske katsumus: kuidas korraldada oma üliaktiivsete laste päevakava?

„See on meie iga-septembrikuine õudus, millega me vaevleme,“ tunnistab Meeli Põldma.

Meeli näitab Exceli tabelit.

See mustvalge A4 on paljude mõttekäikude ja vaidluste ja katsetuste tulemus. See on Põldmade perekonna kõige tähtsam paber.

Kas pere eelarve või katastroofi­eelne kriisikava? Äkki pärandused?

Ei, midagi hoopis tähtsamat! Sõiduleht!

Paberil on nende nelja lapse nädalaplaan – millistesse huviringidesse ja trennidesse, kuidas ja kellega keegi neist pärast kooli läheb. Kava on peensusteni läbi arutatud, viimseni timmitud. Võta üks lahter tabelist välja ja habras logistiline süsteem vajub kokku nagu kaardimaja, perre saabub kaos. Kuidas saada koolipäevad ja huviringid klappima?