Vanad on uued noored ehk poolel teel tulevikku

Muldrikul istuvat memme ja taati, kes Vikerraadiost soovikontserti kuulavad, ei ole enam ammu olemas, kirjutas juba aastaid tagasi Tõnu Kaalep, ­endine Eesti Ekspressi kultuuriajakirjanik. Nad on meediaklišee, nende asemel on tänapäeval tegusad seeniorid. Oma lapsepõlvest mäletan sõna otseses mõttes maadligi vajunud küürus vanainimesi kepiga kõnniteel komberdamas. Muidugi, nüüdseks on nad läinud oma pikast ja raskest elust puhkama, aga selliseid ei tule enam ammu juurde. Ja kui kunagi tehti tobedat nalja teatud vanusesse jõudmise puhul, siis täna nimetab missi-issi Valeri Kirss ennast uhkelt superseenioriks ja võidab tennisemängus medaleid.