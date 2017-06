VANA KULD: Mihkelsonil kaheksa aastat hiljem asi "väga selge"

Kas tõesti juba 12 aastat on piirilepingu otsus loovutatud täiesti vene poolele, nii et välisminister Lavrov kirjutab alla siis, kui suvatseb? Initsiatiiv läks venelaste kätte, sest rikkudes erakondade vahelist aumeeste kokkulepet, kaasas Marko Mihkelson välispoliitilise küsimuse sisepoliitilisse mõõduvõtmisse.

Lugu ilmus esmakordselt 12. märtsil 2013.

Eilne Aktuaalne Kaamera oli nagu loomaaia linnumaja. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson pidi selgitama, miks rahvuslased nüüd soovivad loobuda Eesti-Vene piirileppe preambulast, mille Isamaaliit 2005. aastal lepingule lisas.

Mihkelson keerutas, et omaaegset segadust kuidagi siluda, ja korrutas kuus korda väljendit "väga selgelt".

Selge on aga see, et 2005. aasta preambula tagajärjel ei sündinud meil ettearvamatu naabriga piirilepingut, ja minul on küll raske aru saada, milleks see olukord hea on. Välisministeerium on vähemalt niigi palju teinud, et Venemaale on saadetud esimene sobiva diplomaatilise kraadiga suursaadik. Jüri Luik on mitmekordne EV minister, töötanud suursaadikuna NATO juures ning USA-s jne.