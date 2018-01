VANA KULD: Kuidas Reformierakonnal riigi ja erakonna rahakotid sassi läksid

Endise ministri esmase ülesandena hõikasid mehed välja Reformierakonna valimisprogrammiga tegelemise. Soliidset 2700eurost töötasu saanuks Lang aga Riigikogu kantseleist. Pärast avalikkuses kerkinud küsimusi teatas Lang reedel, et siiski loobub Pevkuri nõuniku kohast.

Ekspress meenutab, et Reformierakond on juba varem silma jäänud Eesti riigi ja partei rahakottide segiajamisega. 2012. aastal võttis Reform harjunud käeliigutusega riigi raha, et “paljudest headest inimestest” portreefilmi teha. Inimesed 2012. aasta filmis "Tuntud ja tundmatu Eestimaa" olid loomulikult suures osas reformierakondlased (tookord ka Kristiina Ojuland!). Toonane kultuuriminister Lang selles erilist probleemi ei näinud.

Artikkel ilmus esmakordselt 13.detsembril 2012.

Austatud Reformierakonna juhatuse liige Rein Lang, kaitsesite esmaspäeval nii vahvalt oma erakonnakaaslaste õigust toppida oma üllaid nägusid maksumaksja raha eest valminud filmi Eesti inimestest. Olete vist otsustanud kaasa minna broilerite “salga kõike!” liikumisega? Teesklesite, nagu ei mõistaks, kus lõpeb propaganda ja algab varguse õigustamine. “Tra, sellist ila pean ma kuulama...” – need Teie kuulsad sõnad meenusid, kui kuulasime Teie keerutamist Riigikogus.