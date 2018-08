VANA KULD | Feng shui asjatundja Rein Weber: head mehed rabatakse Eestis kohe ära ja naised jäävad üksinda

Ekspress usutles Rein ja Ave Weberit 2009. aastal, kui neil ilmus Eesti esimene seksuaalfilosoofia käsiraamat. Taasavaldame toonase artikli.

Weberitel on ilmumas Eesti esimene seksuaalfilosoofia käsiraamat kõike ütleva pealkirjaga “Õnne feng shui”.

Arhitekt Rein Weberit on Eestis viimasel kümnendil kuulamas ja konspekteerimas käinud saalitäied prouasid (ja märkimisväärselt vähem härrasid), saades vähemasti sama palju hingekosutust kui Sõnajalgade kontserdilt.

Feng shui on iidne hiina harmooniaõpetus, mille viljelemise eest karistas suur juht Mao surmanuhtlusega. Semiootika-vaimustuses Lääs võttis salateaduse seitsmekümnendatel omaks, asudes kodusid kaitsma kristallkuulide ja punaste tutipaeltega. Ave ja Rein Weberi feng shui templis ühes kesklinna korteris võtavad mind uksel vastu viirukilõhn ja soojad kallistused. Mõistagi on kogu pühamu sisustatud feng shui põhimõtete järgi: õnnetoovad orientaalsed suveniirid on paigutatud õigetesse ilmakaartesse tugevdama head energiat ning neutraliseerima sombuselt tänavalt tulevaid halbu mõjusid.

Punaste küünalde, paksu mati ja padjakuhilaga meditatsioonikambris avaldab Rein tähendusrikkalt: "Siin ruumis on nii laetud energia, et saab küll magada, aga magama jääda ei saa." Ave täiendab: "Siit on kõik kahjulikud kiirgused ära võetud." Võtame istet vähema energiaga laetud loengusaalis, millel on "templipunased" kaarseinad.

Kellele "Õnne feng shui" mõeldud on?

Ave: Naisele, kes on üle 30 ja teab, mis ta tahab.

Rein: Kui naine loeb seda, saab ta kohe aru, millest jutt, kui mees loeb, siis võtab see tal hinge kinni ja alles kolmandal lugemisel mõistab ta loetut. Seksuaalsus on maailma kõige võimsam energia - 90% meie energiast on seksuaalne.

Ja ülejäänud energiakübemed?

Rein: 9% on füüsiline energia ja 1% on vaimne energia. Mõõtes konsultatsioonile tulnuid sensitiivse diagnostika meetodil (loe: pendliga), näeme, et inimestel on tervis korrast ära, aga palju rohkem valmistab mulle muret, et inimestel on pere elus palju emotsionaalseid ja vaimseid probleeme.