Valupunkt: olümpiasportlaste mõnitamine

Olümpiast osa võtvad sportlased on kindlasti avaliku elu tegelased ja avaliku elu tegelase eluga käib paraku kaasas, et sinu üle irvitatakse. Sind tögatakse, mõnitatakse, pilatakse. Nii lihtsalt on.

Hetkel toimuvatel taliolümpiamängudel osalevad Eesti sportlased saavad erilises koguses naeruvääristamissahmakaid kaela. Tulemused pole kõige paremad, kõrgemate kohtade peale neil asja pole – ja siis itsitatakse. Tõsi muidugi on, et nende hulgas on ja on alati olnud võimekaid koomikuid (ühel läksid valed saapad jalga; teine unustas uisud kinni kruvida; üks laskesuusataja unustas padrunid püssi panna), aga mulle on hakanud see pidev hagu andmine koolikiusamisena tunduma. Narritakse, et pole piisavalt andekad, piisavalt tugevad, piisavalt kõvad kujud. Naerdakse mürinal, et kõht läks lahti.