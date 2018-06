Homme arutab valitsus Est-Fori puidurafineerimistehase saatust. Sama koalitsioon, sama valitsus tegi seda ka täpselt kaks kuud tagasi.

Vahepeal mingeid uusi argumente selgunud pole.

Enne detailseid uuringuid neid ei saagi olla. Kümneid olemasolevaid argumente on mõlemalt poolt esitatud ja korratud juba lõputult. Kes asjade käiku on erapooletult viitsinud jälgida, võib osapoolte reaktsioonid ja vastused mistahes väitele kirja panna nii, et osapooled ise põõnavad alles kodus voodis.