Kuu aega tagasi, 9. novembril arutas Jüri Ratase valitsus kinnisel nn kabinetiistungil põlevkivi kasutustasusid.

Selle punkti tõi valitsusse rahandusminister Toomas ­Tõniste. Eesti Energiale ja eraettevõtjatest õlitootjatele (VKGs Priit Piilmann, Margus Kangro, Ants Laos ja Elar Sarapuu ning Kiviõli keemiatööstuses Heiti Hääl ja Marti Hääl) toob see rohkelt rõõmu.

Valitsus otsustas (vastav määrus on küll veel vastu võtmata), et ka terve tuleva aasta jätkub soodne režiim, mille Taavi Rõivase valitsus võttis vastu mullu juulis. Tookord ägisesid õlitootjad õli odavnemise tõttu ja küsimärgi alla sattus tootmise jätkumine. Riik ei saanud lubada, et tuhanded inimesed Ida-Virumaal jäävad tööta.