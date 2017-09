Laupäeval, 4. veebruaril näitab kell 15.35, kui Nadežda S. (55) alustab Tallinnas Mustamäe serval asuvas Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) vereülekannet.

Põletusravi intensiivravi osakonnas töötav Nadežda on kõrgharidusega õde, väga kogenud töötaja, hinnatud kolleeg.

Aga seekord läheb teisiti. Süüdistusmaterjalide kohaselt voolab Eha H. soontesse 115 milliliitrit ehk umbes poole teeklaasi mahus verd. Siis peab Nadežda ülekande katkestama, sest patsiendil tekib õhupuudus.

Õde arvab, et äkki on see tingitud sidumisega tekkinud reaktsioonist. Põletushaigete sidumine kestab kaua ja aeg-ajalt raputavad neid pärast sidumist valuhood.