Väike viineripraad ühe euroga ehk kus asuvad Tallinna odavaimad söögikohad

Tallinna ilmselt odavaim söögikoht asub Suur-Sõjamäel; nii kaugel lennujaama taga, et isegi Uber küsis Tallinna kesklinnast siia kohalesõidutamise eest üle seitsme euro. Ja seitse eurot on kõva raha, vähemasti Orto sööklas, kus suur taldrikutäis õunavormi kisselliga läheb maksma vaid 85 senti.

Samas hinnas on ka kohupiimavaht kisselliga ning mannapuder (ikka kisselliga). Kissell on aga paks ja roosa, just nagu lapsepõlves.

„Orto söökla liha- ja moosipirukate nimel tasub surra,“ kinnitas üks mu sõbranna, kõlades sealjuures nii veenvalt, otsekui oleks ta nende täidisest tiinete pirukate nimel suremist korduvalt läbi teinud.