Väike rikas Katar blokaadirõngas

Katar on väike riik, mis on end viimase paarikümne aastaga jõuliselt maailma kaardile viinud. Katar ei teinud seda Ameerikast pärit presidendi juhtimisel, neil on selle ime arhitektiks omamaine emiir, šeik Hamad bin Khalifa al-Thani. Praegu 65aastane šeik tuli võimule 1995. aastal, asudes oma unist ja ülimalt konservatiivset emiraati uuendama ning kõrgustesse upitama. Auväärne šeik on saavutanud nii mõndagi. Paljuräägitud FIFA jalgpallikarikas 2022.aastal peab toimuma tema valdustes. Katari pealinnas Dohas peetavad rahvusvahelised konverentsid on muutunud n-ö kaubamärgiks. Katari lennuliinid (Qutar Airways) on üks maailma juhtivaid lennukompaniisid. Araabia maailma esimene erameedia TV-kanal Al-Jazeera toimetus asub Kataris.

Sellest telekanalist peakski eduloo – aga ka hädade – kirjeldamist alustama.