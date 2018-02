1. Koidula piiripunkti saabutakse tumedate Volkswagen Transporteritega. See on silmapaistmatu, aga töökindel ja turvaline masin. Venelased on oma autol siiski igaks juhuks numbrimärgi maha kruvinud.

2. Sillal saavad kokku Vene ametiisik ja kaitsepolitsei asedirektor Aleksander Toots. Kõlavad „Tere!“ ja „Privet!“, imetletakse Piusa jõge ja laiutatakse käsi stiilis, et „noh, siin me nüüd jälle oleme“.