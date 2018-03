Väike Kalle joob 200 õlut nädalas: „Ma vist ei ole inimene“

„Ma ei taha kuidagi uhkustada,“ ütleb Kalle ­Kaljula (39) esimese asjana kohe pärast tervitust, kui saame kokku, et kõneleda tema rekordilistest vägitegudest. Sada õlut nädalavahetusega. Kuu aega toitumist ainult õllest. Kakssada õlut nädalaga. Kalle kordab seda veel mitu korda meie vestluse ajal: „Ma ei ole üldse uhke nende asjade üle!“

Hullumeelseid eksperimente seedimise ja organismi vastupidamisega ei võta Kalle ette mitte sellepärast, et ta keha oleks teadlaste katsetada. Ega seepärast, et ta oleks „Ringvaate“ reporter. Või et füüsist ja mõistust proovile panevad katsed iseendaga oleks selline omapärane hobi. Ei. Vaid – nagu ta ütleb: „Lihtsalt lambist. Täiesti lambist on kõik need asjad tulnud ja asjaolude kokkusattumisel juhtunud.“

Kes on Väike-Kalle

Kalle on mu koolivend. Neli aastat noorem. Ta jäi kohe esimese klassi juntsuna kõigile silma. Tillukest kasvu kutt – teda hüüti Väike-Kalleks – lasi pidevas lahinguvalmidusolekus vurinal mööda koolimaja ringi ega peljanud endast kordades suuremaid tüüpe, kiviseinu või ohtlikke kõrgusi. (Meie vestluse käigus selgus, et Kallel oli kooliajal gaasipüstol vööl, mille kandmiseks oli tal lausa eriluba – WTF nagu!?!?!)

Ka meie viimane kohtumine toimus koolimajas. Novembri alguses vilistlaste õhtul.