Väike Eesti juba 20 aastat kunstnike Olümpial

KÕIGE KÕMULISEM: Kodumaal põhjustas Kristina Normani "Kuldsõdur" suure skandaali, kuid Veneetsias meeldis kõigile. Mati Hiis

Eesti on oma rahvuspaviljoniga Veneetsia biennaalil osalenud aastast 1997. Just see suurnäitus on enim kajastatud kunstisündmus Eestis, kirjutab Kaarin Kivirähk.